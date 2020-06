Ferrovie: aumenteranno i servizi notturni transfrontalieri tra Svezia e Germania nel 2021

Snälltåget prevede di aumentare i servizi ferroviari notturni transfrontalieri tra Svezia e Germania nel 2021, con partenze dirette Stoccolma – Malmö – Copenaghen – Amburgo – Berlino.

Tuttavia, durante l’estate del 2020 il traffico sarà sospeso a causa delle norme poco chiare per i viaggiatori a causa della pandemia.

“L’incertezza sul futuro della rotta del traghetto Trelleborg – Sassnitz, le regole di quarantena in Germania e le norme in sospeso su quando è consentito viaggiare all’estero dalla Svezia hanno causato molte cancellazioni. Per questo siamo costretti a cancellare i servizi ferroviari notturni transfrontalieri per l’estate 2020. Ma abbiamo un piano per aumentare il numero di partenze nel 2021, quando si spera che la pandemia sarà finita”, afferma Marco Anderson, responsabile vendite e marketing di Snälltåget.

Snälltåget sta pianificando un percorso completamente nuovo per i servizi ferroviari notturni transfrontalieri. Si partirà da Stoccolma con fermate a Södertälje, Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Eslöv, Lund, Malmö, Höje Taastrup (la zona di Copenaghen) per arrivare la mattina ad Amburgo e proseguire per Berlino.

“Riteniamo che il mercato dei viaggi sarà completamente diverso dopo la pandemia. La domanda di treni ecologici tra Svezia e Germania aumenterà e stiamo quindi pianificando ulteriori partenze e un percorso completamente nuovo per il treno notturno transfrontaliero”, prosegue Andersson.

Il treno partirà da Stoccolma 16.20, Malmö 21.55, Höje Taastrup (nella zona di Copenaghen) 22.45, arrivando ad Amburgo 05.50 e infine Berlino 08.25. Verso la Germania, il treno partirà da Berlino alle 21.00, Amburgo alle 23.30 e arriverà a Höje Taastrup 06.50, Malmö 07.40 e Stoccolma 14.25. Il servizio sarà effettuato ogni giorno durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto e come servizio di fine settimana in aprile, maggio e settembre. In totale, il traffico quasi quadruplicherà il numero di partenze rispetto al traffico nel 2019. Con la nuova rotta, Stoccolma e Copenaghen avranno treni diretti per Berlino e Amburgo.

Il servizio ferroviario notturno transfrontaliero di Snälltåget si basa sulle entrate dei biglietti e non è sovvenzionato dal governo. Snälltåget ha un atteggiamento critico nei confronti dei piani del governo svedese di un servizio ferroviario notturno sovvenzionato e ritiene che questo finanziamento distorce la concorrenza e crei nuovi monopoli nel mercato ferroviario, in contrasto con gli obiettivi politici per le ferrovie nell’UE.

“Riteniamo che il governo svedese dovrebbe facilitare a tutte le compagnie ferroviarie la gestione dei treni internazionali e non sovvenzionare un servizio di treno notturno non redditizio Malmö – Colonia come proposto dall’amministrazione svedese dei trasporti. Il governo dovrebbe invece concentrarsi sul facilitare tutti coloro che vogliono operare treni internazionali”, afferma Carl Adam Holmberg, Business Manager di Snälltåget.

La rotta Stoccolma – Malmö – Copenaghen – Amburgo – Berlino sarà operata con le carrozze internazionali in cui Snälltåget ha investito l’anno scorso, ma saranno disponibili anche altre carrozze. In tutti e tre i paesi, i convogli useranno elettricità rinnovabile per ridurre al minimo l’impatto ambientale.