Ferrovie: AB Transitio ordina altri dodici treni a due piani per Mälab

AB Transitio ha ordinato altri dodici treni a due piani da Stadler.

L'ordine vale 133.3 milioni di franchi svizzeri. Transitio sta quindi esercitando un'opzione da un contratto che è stato stipulato nel 2016. I nuovi treni ordinati saranno consegnati nell'autunno 2021 in conformità con l'accordo. Correranno quindi nella regione del Lago Mälaren, a ovest della capitale svedese Stoccolma.

Transitio e Stadler avevano già firmato un contratto nel 2016 per la fornitura di treni a due piani per varie regioni in Svezia. Inizialmente sono stati ordinati 33 treni per Mälab e altri otto sono stati aggiunti per Uppsala Länstrafik in un primo ordine aggiuntivo.

Il secondo ordine aggiuntivo che è stato appena effettuato comprende dodici treni per Mälab. Ciò significa che Transitio ha ordinato finora un totale di 53 treni KISS da Stadler.

I convogli a due piani a quattro casse hanno una disposizione progettata per il comfort. Offrono ai passeggeri molto spazio per le gambe e una sensazione di spaziosità. I treni possono raggiungere una velocità massima di 200 chilometri all'ora. Il doppio rivestimento, il riscaldamento a pavimento e il buon isolamento contribuiscono a rendere i treni particolarmente comodi nei periodi invernali.

Ansgar Brockmeyer, responsabile vendite di Stadler, ha detto: “Proprio come i treni che sono già in servizio da dicembre 2019, i veicoli appena ordinati corrisponderanno alla linea di design scandinavo sviluppato congiuntamente con Transitio. Il fatto che abbiamo ricevuto un ordine di follow-up da Transitio così presto per i nuovi treni a due piani rispetto a quando hanno iniziato il servizio regolare è un grande riconoscimento".