Ferrovie: lavori nel tunnel di Mentone, cambia l’orario sulla Ventimiglia-Nizza

A partire dal 15 giugno fino al prossimo 20 dicembre SNCF ha in programma lavori nel tunnel di Mentone.

Sarà infatti realizzata una piattaforma drenante in grado di evitare le infiltrazioni d’acqua nella galleria situata tra le stazioni di Mentone e Ventimiglia. Per questo motivo SNCF annuncia che i convogli potranno circolare su un solo binario tra le due stazioni e questo influirà sugli orari dei viaggi, la cui frequenza sarà fortemente ridotta.

Si preannunciano difficoltà per i pendolari frontalieri che utilizzano il treno per recarsi al lavoro. Per verificare gli orari dei treni, utilizzare il seguente link.