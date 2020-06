Ferrovie: Cassino pensa a una nuova interconnessione in AV e a Italo

Potrebbero arrivare delle novità infrastrutturali sulla AV Roma - Napoli.

Domenica sera Enzo Salera, sindaco di Cassino, ha parlato del suo progetto di potenziamento della linea AV con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Secondo quanto è trapelato tra le righe de Il Messaggero, tra breve verrà fissato un incontro a Roma per far inserire la seconda interconnessione di Cassino nord nel progetto del trasporto ferroviario da presentare alle ferrovie. Un progetto che sarebbe stato ritenuto fattibile e poco costoso.

Si tratterebbe di realizzare cinque chilometri di binario dalla linea lenta di Cassino a quella veloce tra Villa Santa Lucia e Piedimonte. In questo modo i treni rapidi che a Rocca d'Evandro escono dall'AV per fermare a Cassino potrebbero rientrare subito sui binari veloci.

«Sarebbe — dice il sindaco — una soluzione ottimale per rendere più veloce il percorso per Roma e la possibilità di attivare più treni per attrarre gli utenti. Insisteremo presso la Regione e presso FS per la seconda interconnessione che riteniamo importante per potenziare il traffico passeggeri e l'utilità della fermata dei Frecciarossa».

Il progetto sarà portato al tavolo tecnico del Cosilam e in consiglio comunale per approvare la delibera del progetto. Inoltre Salera intende avviare il dialogo anche con Italo.

«Intendo conoscere — dice — le intenzioni di Italo se sono interessati ad un treno AV sulla linea Roma-Frosinone-Cassino-Napoli. Questo sia per aumentare il numero dei treni e sia per far abbassare il costo del biglietto».