Ferrovie: torna il Mi.Co.Tra tra Italia e Austria

Ancora un segno di lento ritorno alla normalità.

Il servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra tra Trieste - Udine e Villach tornerà attivo a partire da martedì 16 giugno 2020.

La prenotazione del posto a sedere è obbligatoria. Essa è gratuita e deve essere fatta tramite l’invio di una E-mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , indicando nome, cognome, numero viaggiatori, data e ora del viaggio, tratta di interesse, recapito telefonico.