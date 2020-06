Ferrovie, Germania: le DB riattivano progressivamente tutte le connessioni internazionali

Insieme alle sue ferrovie partner europee, Deutsche Bahn (DB) sta gradualmente aumentando l'offerta di collegamenti transfrontalieri.

“Entro la fine di giugno, riprenderemo il trasporto internazionale a lunga distanza verso tutti i paesi. Questo è un altro passo verso la normalità. In questo modo, molte destinazioni turistiche interessanti dei nostri vicini europei possono essere raggiunte facilmente e comodamente in treno", afferma Michael Peterson, responsabile del trasporto a lunga distanza di DB.

I cambiamenti più importanti a colpo d'occhio:

Svizzera: tutte le connessioni ICE funzionano di nuovo senza restrizioni a Zurigo, Coira e Interlaken. Dall'8/9 giugno, tre coppie di treni Eurocity (andata e ritorno) collegano Monaco, Lindau e Zurigo. Novità: da oggi in poi il nuovo ICE 4 sarà operativo tra Berlino e Interlaken. Ciò significa che tutti i viaggiatori ICE in Svizzera trarranno beneficio dal comfort della nuova ammiraglia a lunga distanza con più posti a sedere dalla prossima settimana. Allo stesso tempo, le biciclette possono essere utilizzate per la prima volta su tutti i collegamenti ICE con la Svizzera.

Austria / Italia: tutti i treni per Salisburgo, Linz, Vienna, Klagenfurt e Graz sono già in servizio regolarmente. A partire da oggi, tre coppie di treni Eurocity saranno offerte anche da Monaco di Baviera via Jenbach (am Zillertal) a Innsbruck. Dal 25 giugno continueranno quindi da / per l'Italia.

Novità dal 27 giugno: un ICE da Berlino a Innsbruck porterà i passeggeri direttamente in montagna sabato mattina. Per il viaggio di ritorno, l'ICE a Innsbruck partirà sempre alle 15:27 L'ICE effettuerà fermate intermedie a Erfurt, Norimberga, Monaco e Rosenheim.

Repubblica Ceca: ad oggi, la connessione Praga-Dresda-Berlino-Amburgo è di nuovo in gran parte ogni due ore. È stato aggiunto un nuovo collegamento diretto Berlino-Dresda-Praga-Vienna-Graz. Il Railjet in collaborazione con le ferrovie ceche (CD) e le ferrovie federali austriache (ÖBB) offre il comfort ICE e parte dal 16 giugno. Il nuovo treno non solo estende l'offerta alla Repubblica Ceca, ma anche tra Berlino e Vienna. Un ICE collega entrambe le città via Norimberga e Passau.

Francia: dall'8 giugno, un'altra coppia di treni TGV viaggia tra Francoforte e Parigi. Ulteriori treni su questo collegamento e tra Stoccarda / Karlsruhe e Parigi sono previsti dal 4 luglio.

Belgio: quattro coppie di treni sono disponibili per i viaggiatori sull'asse Francoforte - Colonia - Aquisgrana - Liegi - Bruxelles dal 1 giugno. L'offerta dovrebbe essere gradualmente aumentata a intervalli regolari di 2 ore dal 27 giugno.

Paesi Bassi: i clienti con destinazioni nei Paesi Bassi hanno nuovamente beneficiato dell'offerta completa ogni due ore tra Francoforte, Colonia, Düsseldorf, Utrecht e Amsterdam, nonché tra Berlino, Hannover, Osnabrück e Amsterdam.

Danimarca: al momento ci sono due coppie di treni che collegano Amburgo e Copenaghen. Dal 20 giugno, tutti i treni sulla coincidenza dovrebbero correre di nuovo. Dall'8 giugno l'intera offerta è stata fornita tra Amburgo e Aarhus.

Polonia: dal 22 giugno due coppie di treni Eurocity viaggeranno di nuovo da Berlino via Francoforte (Oder) e Poznan a Varsavia. Ulteriori collegamenti sono previsti dal 26 giugno.

Biglietti e informazioni dettagliate sugli orari delle connessioni transfrontaliere sono disponibili su bahn.de, DB Navigator, nei centri di viaggio DB e nelle agenzie DB.