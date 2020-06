Ferrovie: sui binari il Veicolo Antincendio Bimodale dei Vigili del Fuoco di Como

Una novità piuttosto particolare è sui binari italiani da qualche giorno.

Stavolta non parliamo di un treno ma di un mezzo che comunque può viaggiare sulle rotaie ed è in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Como.

Si tratta di un camion antincendio assegnato dal Ministero dell’Interno, un modello Aps (autopompaserbatoio) bimodale. Oltre a circolare su strada può essere montato come detto sui normali binari ferroviari intervenendo con tempestività in zone dove le strade non arrivano.

Il camion (un Mercedes Arocs 18322) è stato allestito da Bai di Brescia, è dotato di attrezzature e tecnologia avanzata, progettato per essere impiegato in incendi all’interno di gallerie stradali e ferroviarie oltre che nelle linee metropolitane.

Ora i pompieri saranno addestrati a utilizzarlo, quindi il mezzo sarà inserito nei dispositivi ordinari di soccorso tecnico urgente.