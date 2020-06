Ferrovie: anche Cecina vuole il Frecciarossa più lento della storia

Il treno più desiderato al mondo rischia di diventare anche quello più lento e in qualche modo ridicolo.

Nella giornata di ieri, stando a quanto riporta Livorno Press, Chiara Tenerini, Coordinatore provinciale Livorno di Forza Italia avrebbe richiesto la fermata del Frecciarossa Milano - Roma via Genova a Cecina.

Tralasciando ogni commento, ci siamo divertiti a confrontare il già corposo numero di soste che il convoglio effettua lungo la corsa con quello che sarebbe se fossero accolte tutte le richieste degli amministratori locali.

In questo secondo caso il treno dovrebbe effettuare fermate intermedie a Pavia, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, S. Margherita Ligure-Portofino, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso, La Spezia Centrale, Forte Dei Marmi-Seravezza-Querceta, Pietrasanta, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello-Monte Argentario, Capalbio e Civitavecchia.

In sostanza, se non ne abbiamo dimenticata nessuna e se non vengono fatte altre richieste, questo Frecciarossa, effettuato lo ricordiamo con ETR 400, un treno capace di viaggiare a 360 km/h, dovrebbe fermare in 21 stazioni lungo un percorso di circa 630 km effettuando quindi sosta in media una volta ogni 30 km.

Lasciamo a voi ogni commento, noi abbiamo finito le parole.