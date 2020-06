Ferrovie: RegioJet lancia il treno notturno Praga - Fiume

RegioJet ha iniziato la vendita dei biglietti per il suo treno dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia a Fiume in Croazia che include cui il collegamento con autobus verso circa 30 destinazioni sulla costa croata.

Già sono stati venduti più di 8.000 biglietti.

I prezzi dei tagliandi sono eccezionalmente bassi - per un biglietto di sola andata che include la prenotazione e tutti i servizi - per un viaggio in pullman con posti a sedere, i passeggeri pagano il prezzo da 22 euro; per un biglietto con una cuccetta, il prezzo parte da EUR 30. Nei prossimi giorni RegioJet inizierà anche la vendita dei biglietti dalla stazione ungherese di Csorna.

"Mai prima d'ora i prezzi dei biglietti per la Croazia sono stati così economici e viaggiare così conveniente come quest'anno. Vogliamo che i nostri prezzi siano stabiliti in modo che dopo tempi difficili, tutti possano permettersi un viaggio di vacanza in Croazia", ha detto Ivana Kaiick, direttrice di RegioJet.

Il prezzo del biglietto include sempre la prenotazione del posto e i servizi di bordo che i passeggeri ricevono durante il viaggio - tra cui caffè e colazione gratuiti, connessione internet o portale di intrattenimento gratuito e offerta di altri servizi a bordo.

I treni RegioJet partiranno da martedì 30 giugno a sabato 26 settembre tre volte alla settimana da Praga, Pardubice, Brno, Bàclav, Bratislava e Csorna (Ungheria) - in partenza dalla Repubblica Ceca / Slovacchia / Ungheria il martedì, venerdì e domenica e da Rijeka e Lubiana il mercoledì, sabato e lunedì.

Oltre alle gite di vacanza per i passeggeri cechi, slovacchi o ungheresi in Croazia, il treno è perfetto anche per le gite di vacanza dei cittadini croati e sloveni a Praga, Brno o Bratislava. Anche per loro c'è dunque la possibilità di visitare la Repubblica Ceca o la Slovacchia a prezzi accessibili. Il treno può anche essere un'ottima soluzione per i passeggeri austriaci che salgono sul treno a Bratislava (collegandosi con gli autobus RegioJet da Vienna) o dalla zona di Dresda in Germania, collegandosi al treno di Praga.

Il convoglio funzionerà come servizio notturno e i passeggeri potranno prenotare un posto nei seguenti tipi di vetture:

Vettura Astra con singoli posti a sedere - prezzo per un biglietto a partire da 590 C'K / 22 euro.

Sedile in scomparti per gruppi - prezzo del biglietto da 590 C 'K / 22 euro a persona.

Cuccetta con scompartimenti per gruppi e individui – prezzo del biglietto da 790 C 'K / 30 euro a persona.

Pochi giorni prima della partenza, i passeggeri saranno in grado di ordinare rinfreschi via Internet, che il personale di bordo preparerà per loro quando il treno parte. Durante il viaggio, saranno in grado di ordinare bevande e altri piccoli spuntini.

La mattina prima dell'arrivo alla stazione di destinazione, ai passeggeri verrà servito un caffè gratuito con una piccola colazione. Il treno avrà fino a 12 carrozze con una capacità di 560 posti a sedere. RegioJet collabora con le Ferrovie Croate, le Ferrovie Slovene e la società ungherese Continental Railway Solution nel funzionamento del treno.

A Rijeka, i passeggeri avranno il collegamento ai servizi di autobus RegioJet, che li porterà alle loro destinazioni sulla riviera croata per un prezzo di 200 o 300 Corone, a seconda della distanza. Gli autobus partiranno sempre dopo l'arrivo del treno da Praga e il trasferimento dei passeggeri. Nella direzione opposta, i passeggeri arriveranno gli autobus prima della partenza del treno. Il trasferimento sarà garantito e i collegamenti degli autobus possono essere utilizzati, ad esempio, verso le seguenti destinazioni:

Opatja, Rabac, Medulin, Pula, Rovinj, Porec, Novigrad, Malinska, Silo, Vrbnik, Krk, Baska, Crikvelica, Novi Vinodolski, zadar, Sukosan, Biograd, Pakostane, Omis, Brela, Baska Voda, Makarska, Podgora, Podgora, Podgora, Gradagirc, Sibe Primonik, Scarsten, Trosten e Split.