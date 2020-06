Ferrovie: interruzioni per lavori per la Trento - Malè e la Valsugana

A partire da sabato 13 giugno sulla Ferrovia Trento-Malè e da domenica 14 giugno sulla Ferrovia Valsugana si registrerà la sospensione di due tratte, che saranno assicurate con autobus sostitutivi.

Per il trasporto biciclette al seguito sono disponibili alcuni posti su prenotazione.

Ferrovia Trento Malé

È prevista un'interruzione, per lavori, della linea FTM tra Cles e Mezzana con inizio il 13 giugno e termine il 4 luglio. Il servizio sostitutivo viene garantito attraverso autobus. Gli utenti sono invitati a consultare gli orari pubblicati sul sito di Trentino Trasporti e disponibili nelle stazioni e alle fermate. Fino al 5 luglio, su tutta la tratta, per il trasporto bici al seguito sono disponibili massimo 4 posti: è consentita la prenotazione telefonando allo 0461/821000 entro le ore 16.00 del giorno precedente la data del viaggio. Senza la prenotazione non è garantito il trasporto. Dal 5 luglio sarà attivo un servizio shuttle di bus con carrello.

Ferrovia Valsugana

È prevista un'interruzione, per lavori, della linea della Valsugana tra Primolano e Bassano con inizio il 14 giugno e termine l’8 settembre. Anche in questo caso il servizio viene garantito attraverso autobus sostitutivi.

Fino al 5 luglio per il trasporto bici al seguito sono disponibili massimo 6 posti: è consentita la prenotazione telefonando allo 0461/821000 entro le ore 16.00 del giorno precedente la data del viaggio. Senza la prenotazione non è garantito il trasporto. Dal 5 luglio sarà attivo un servizio shuttle di bus con carrello per la intera tratta.