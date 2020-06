Ferrovie: torna sui binari il Leonardo Express di Trenitalia

Una buona notizia in arrivo per i viaggiatori e per i turisti.

Dal 29 giugno torna infatti il Leonardo Express, il collegamento no stop fra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Il servizio era stato sospeso lo scorso 25 marzo per l'emergenza Coronavirus.

Tra poco più di due settimane, dunque, i Jazz in livrea tricolore potranno tornare a collegare la principale stazione d'Italia con il più importante scalo aeroportuale del Paese.