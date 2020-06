Ferrovie: presentati a Bologna i “mini Rock” e i “maxi Pop”

L’Emilia Romagna si prepara all’estate con l’arrivo di 12 nuovi treni Pop in versione maxi dei primi 3 Rock in versione mini, fratelli minori di quelli già in servizio.

Una capacità che Trenitalia Tper moltiplica con mezzi capaci di offrire da un minimo di 200 a più di 600 posti a sedere, per servire al meglio le esigenze di mobilità.

Diversa capienza, medesimo comfort e pari sostenibilità ambientale - grazie a consumi energetici ridotti del 30% e una riciclabilità dei materiali fino al 97% - i nuovi convogli, allestiti per garantire a bordo il distanziamento sociale e le condizioni di sicurezza contro il Covid, fanno parte della dotazione di complessivi 86 treni tra Rock e Pop. Entro la fine di giugno saranno 68 (oggi 65) quelli in circolazione, pari all’80% e una percentuale che salirà al 100% entro il 2020, a completamento del rinnovo della flotta regionale.

I nuovi treni sono stati presentati questo pomeriggio nel deposito ferroviario di via del Lazzaretto a Bologna, dove è stata inaugurata la nuova area per la manutenzione dei treni Rock e Pop. Presenti Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti e Turismo, Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper, Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, e Giuseppina Gualtieri, amministratore delegato di Tper.

Da domenica 14 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, saranno garantite fino a 688 corse giornaliere, quasi il 95% dei chilometri offerti prima dell’emergenza. Sarà inoltre potenziato con più di 30mila posti al giorno (50% a sedere) il servizio sulle linee del mare per facilitare il raggiungimento delle località di vacanza della Costa romagnola.

Fino a 24 i collegamenti aggiuntivi per Rimini, Riccione e Cattolica e due per Rimini via Ravenna, per un totale di 100 treni regionali.

Fonte FS News