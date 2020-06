Ferrovie: Zingaretti posa la prima pietra della Formia-Gaeta

"Oggi posa della prima pietra della linea ferroviaria Formia-Gaeta, una tratta storica che stiamo ricostruendo.

Sarà una vera e propria metropolitana del Golfo di Gaeta, per migliorare la mobilità e rilanciare il turismo in uno dei posti più belli d'Italia".

Parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando che si tratta del "primo cantiere della nuova fase per le opere pubbliche nel Lazio: abbiamo presentato qualche giorno fa 'Ripartire veloci' un piano da 6.8 miliardi di euro destinati a circa 2mila cantieri. I lavori per la Formia-Gaeta segnano di fatto l'avvio del piano per il riscatto della nostra comunità, pronta a rialzarsi scommettendo sulle proprie vocazioni".