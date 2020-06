Ferrovie: trasporti green ad Alta Velocità con E-Ducato e Mercitalia Fast

Il trasporto merci si fa sempre più green, grazie a un accordo di collaborazione siglato tra Fiat Chrysler Automobiles e Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane).

Grazie a quest'accordo sarà possibile utilizzare, in anticipo rispetto alla produzione seriale, un prototipo del nuovo E-Ducato (versione completamente elettrica del veicolo di Fiat Professional) nelle attività di primo e ultimo miglio su strada (dai punti di produzione fino alla presa in carico del trasportatore ferroviario, e dagli hub di ricezione ferroviaria fino alla destinazione finale) nel servizio di trasporto merci ad Alta Velocità Fast di Mercitalia Logistics.

Con E-Ducato, Mercitalia può effettuare trasporti di prodotti “door-to-door” in modo veloce, sicuro, affidabile e abbattendo emissioni di CO2 in atmosfera. L'obiettivo è sviluppare un progetto di mobilità delle merci annullando le emissioni nocive nell'ambiente. Nella fase iniziale il veicolo è utilizzato dall’hub di Maddaloni-Marcianise (Caserta).

E le percorrenze giornaliere del E-Ducato, di circa 110 chilometri, consentono di servire anche l’area metropolitana di Napoli in modalità ecologica. Dopo la sperimentazione, Mercitalia Logistics valuterà la possibilità di potenziare la flotta di autoveicoli utilizzati per svolgere per un approccio alla mobilità globale sempre più ecologico e green.

Fonte FS News