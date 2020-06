Ferrovie: anche a Lucca si litiga per il Frecciarossa

Anche a Lucca si infiamma lo scontro politico per l’assenza di fermate del Frecciarossa allo scalo cittadino.

Gabriele Marchetti, capogruppo di Forza Italia, respinge al mittente le accuse di “immobilismo“ piovute dalla minoranza all’indirizzo della giunta. "Il tentativo di attribuirsi meriti o addossare demeriti per le fermate del Frecciarossa in Versilia – dice – è una presa in giro verso i cittadini.

Ogni volta che si parla della stazione, incluse le situazioni di degrado, ci tocca precisare che la competenza non è del Comune ma delle Ferrovie. L’amministrazione può soltanto sollecitare interventi e pretendere che la stazione sia trattata al pari di altri scali. Accadrà quest’anno: la stazione è già di fatto un cantiere, a partire dall’adeguamento degli ascensori e delle banchine, che ripartirà dopo i ritardi a causa del Covid".

Marchetti ricorda gli interventi più recenti. "In pochi mesi, il senatore Mallegni ha ottenuto il raddoppio ferroviario della Lucca-Viareggio e la cessione delle stazioni ai comuni in modo da valorizzarle".

Proprio contro Mallegni, invece, l'intervento del PD: "Fa pena il tentativo del senatore di appropriarsi in qualche modo del lavoro fatto da altri, quando invece siamo di fronte a uno smacco per la nostra città".