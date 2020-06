Ferrovie: Chiavari chiede la fermata del Frecciarossa

l gruppo consiliare Noi di Chiavari ha presentato una interrogazione a Palazzo Bianco a proposito del Frecciarossa che, a partire da domenica 14 giugno, collegherà Genova e Roma, effettuando fermate intermedie a Rapallo e Sestri Levante.

Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi chiedono come mai Chiavari sia stata esclusa dalla tratta, sia per quanto riguarda l’andata che per quanto riguarda il ritorno.

“Dagli organi di stampa – scrivono i tre consiglieri comunali – apprendiamo che è stato introdotto un Frecciarossa che collega Roma e Milano e che passa per il Levante ligure con fermate, tra le altre, a Rapallo e Sestri Levante. Chiediamo se si siano presi in precedenza i contatti con Trenitalia per avere una fermata a Chiavari ed eventualmente copia del carteggio relativo.

Ritenendo necessari i collegamenti ferroviari per lo sviluppo del turismo e del lavoro della città, chiediamo alla Giunta Comunale che siano fatte azioni per ottenere una fermata anche a Chiavari del Frecciarossa in oggetto e, se possibile, ulteriori passaggi e fermate di treni ad alta velocità”.

I tre consiglieri di Noi di Chiavari concludono: “Questa del Frecciarossa ci pare l’ennesima occasione persa dall’attuale Amministrazione, che pare rassegnata ad una Chiavari di ‘serie B’ rispetto ai comuni viciniori e a differenza del suo passato di città di servizi e capofila del Tigullio.

Vogliamo capire quali azioni in merito intenda portare avanti l’Amministrazione comunale e, soprattutto, se non sia necessario un cambio di passo a livello di promozione turistica, perché questo episodio, a nostro avviso, lascia intendere non solo che c’è ancora molta strada da fare, ma anche che le strategie sinora messe in campo si sono rivelate inefficaci”.