Ferrovie: torna anche quest'anno la Transiberiana d'Italia

Torna la Transiberiana d'Italia, finalmente.

Le rende noto l'Associazione Le Rotaie con un comunicato.

"Con un grande lavoro e sforzo da parte di Fondazione FS Italiane, l’agenzia viaggi Pallenium Tourism e la nostra associazione, si riparte dopo la lunga pausa forzata e ben 27 partenze annullate tra marzo e luglio con un flusso atteso di oltre 10000 viaggiatori!

Con sacrificio ma anche con maggiore entusiasmo, ricominceremo da subito ogni settimana, al pari del calendario originario.

Una ulteriore sfida dopo le tante di questi anni che ci sentiamo di portare avanti per tornare con i fatti, senza indugi o attese dall’alto, a promuovere la bellezza e il rilancio economico di questi territori.

Di seguito troverete tutte le novità oltre alle date programmate e gli itinerari, che tra pochi giorni saranno acquistabili online sui consueti canali ufficiali.

Viaggio in sicurezza

Recependo le norme nazionali sul tema e le disposizioni del Gruppo FS, tutti i viaggi in treno storico osservano misure pratiche ed obbligatorie tese a garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo e a terra:

-disponibilità del 50% dei posti a sedere;

-accesso, in entrata e in uscita, da percorsi specifici individuati;

-misure di carattere igienico-sanitario obbligatorie sul treno storico e nelle stazioni.

Sarà inoltre contingentato il numero massimo di posti acquistabili online, al fine di garantire una partecipazione il più possibile diffusa.

Maggiori spazi a bordo

Con la metà dei posti disponibili e il divieto di utilizzo della restante metà segnalato da appositi avvisi, il viaggio sarà più panoramico e godibile per via dei maggiori spazi che ogni viaggiatore avrà per sé, facendo sensibilmente aumentare la qualità del viaggio stesso.

La disposizione dei posti “a scacchiera”, senza cioè avere viaggiatori di fronte o di fianco al proprio posto, consente infatti di avere una piena visuale senza ostacoli da tutti i posti occupati, siano essi lato finestrino o lato corridoio.

Contemporaneamente, coppie, famiglie e piccole comitive, avranno comunque modo di viaggiare nella stessa carrozza e di rimanere vicini pur se distanziati di posto, scegliendo in fase di prenotazione i posti tra loro più vicini e condividendo in questo modo tutte le emozioni del viaggio senza alcuna difficoltà.

Tariffe invariate

Grazie allo sforzo economico della Fondazione FS Italiane e di Pallenium Tourism, nonostante la disponibilità dimezzata dei posti il costo dei biglietti di viaggio in treno storico A/R acquistabili con l’agenzia rimane invariato, senza alcun aumento tariffario e mantenendo contemporaneamente tutte le tipologie di servizi offerti, oltre al nostro costante supporto tecnico.

Un grande sacrificio come segnale concreto di ripartenza per il settore teso alla promozione per questa stagione del turismo di prossimità al fine di favorire una fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico, culturale ed artistico e di dare uno slancio concreto all’economia dell’intero territorio, senza aspettare ricette diverse o promesse dall’alto.

Garanzia del posto assegnato

Le prenotazioni avvengono esclusivamente online, con la scelta del posto in pianta sulla piattaforma che riproduce con esattezza la disposizione interna e la numerazione di ciascuna carrozza e posto, rendendo disponibili solo quelli effettivamente prenotabili. Una garanzia maggiore che consente senza possibilità di errore che tutti i posti non utilizzabili rimangano liberi.

Inoltre il titolo di viaggio elettronico e numerato evita ogni genere di lungaggini e file all’arrivo in stazione, permettendo al viaggiatore di salire a bordo nella propria carrozza dagli accessi dedicati senza dover stampare nulla né doversi affollare in operazioni di controllo, con il personale a disposizione per facilitare l’incarrozzamento.

Voucher validi un anno: doppio vantaggio

Tutti i viaggiatori che avevano originariamente prenotato un viaggio poi annullato a causa dell’emergenza sanitaria e che hanno scelto il buono utilizzabile entro 1 anno al posto del rimborso, potranno beneficiare di una doppia misura di favore per il riutilizzo della prenotazione.

Viene infatti garantita una prelazione prima dell’apertura delle prenotazioni al pubblico del nuovo calendario, per la scelta di una partenza di questa stagione, in modo da avere il posto garantito, oppure continuare ad attendere per poter partecipare in un periodo successivo.

Inoltre il voucher valido 1 anno è estensibile anche oltre la sua validità, sino a tutto il 2021, su specifica ed espressa richiesta dell’interessato: una ulteriore misura a favore di quei viaggiatori che con fiducia ed ottimismo hanno voluto mantenere in piedi la prenotazione rimandandola ad un periodo più “fortunato”, consentendo loro di ampliare il raggio temporale e di scelta tra tutte le suggestive stagioni della Transiberiana d’Italia.

Condizioni di viaggio invariate

Al pari dell’offerta e della frequenza delle partenze, anche le condizioni di viaggio applicate dall’agenzia rimangono le stesse già in vigore in precedenza, senza alcuna modifica che possa andare a discapito del viaggiatore.

Rimandiamo quindi per la consultazione alla apposita pagina del sito www.latransiberianaditalia.com.

Il numero inferiore dei posti disponibili contingenta necessariamente il numero dei posti acquistabili, che è individuato in un massimo di 5.

È comunque ammessa la partecipazione di gruppi precostituiti, seppure con limitazioni e con precedenza a quanti intendano pernottare una o più notti nella zona acquistando il pacchetto in vendita dall’agenzia Pallenium Tourism: raccomandiamo in questo caso di contattarli in anticipo per verificare le disponibilità, confidando anche in una scelta ampia distribuita su un numero elevato di partenze.

Tutte le date!

Suggeriamo sempre di consultare i siti ufficiali per gli aggiornamenti, itinerari e date saranno specificati con l’aggiunta di tutti i dettagli e eventuali modifiche.

Le prenotazioni saranno aperte mercoledì 17 giugno per tutte le partenze dei mesi di agosto e settembre.

Successivamente, nel mese di agosto, saranno aperte le prenotazioni per le date di ottobre e novembre.In ultimo, nel mese di ottobre, saranno aperte le prenotazioni per le date di Natale.

AGOSTO

Sabato 1– Sulmona-Castel di Sangro

Domenica 9 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 16 – Sulmona-Castel di Sangro

Sabato 22 – Sulmona-Roccaraso

SETTEMBRE

Domenica 6 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 13 – Sulmona-Carovilli

Domenica 20 – Sulmona-Castel di Sangro

Domenica 27 – Sulmona-Castel di Sangro

OTTOBRE

Domenica 4 – Sulmona-Carovilli

Domenica 11– Sulmona-Roccaraso

Domenica 18 – Sulmona-Castel di Sangro

Domenica 25 – Sulmona-Roccaraso

NOVEMBRE

Domenica 1 – Sulmona-Carovilli

Domenica 8 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 15 – Sulmona-Castel di Sangro

Sabato 21 – Sulmona-Roccaraso

NATALE

Dal 28 novembre al 20 dicembre – Treni di Natale – itinerario da definire

Sabato 26 dicembre – Sulmona-Carovilli

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

da mercoledì 17 giugno

PALLENIUM TOURISM T.O. e agenzia viaggi

http://www.latransiberianaditalia.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0872 222 199 / 329 157 04 66

(dal lunedì al venerdì – ore 9.30-13.00 / 15.30-19.00)"