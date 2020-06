Ferrovie: treni fermi sulla Torino Modane, ci sono persone nella galleria al confine

Dalle 4,30 è sospesa la circolazione dei treni fra Bardonecchia e Modane a causa ricognizione da parte della polizia italiana e francese perché è stata segnalata la presenza di alcune persone nella galleria.

Coinvolti al momento due collegamenti TGV in direzione Francia, mentre un convoglio è stato fermato in Francia in direzione Italia.

La ricognizione è nelle fasi conclusive, si attende il nulla osta per la ripresa della circolazione.