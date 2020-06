Ferrovie: manutenzione straordinaria sulla Parma-La Spezia

Continuano gli interventi di potenziamento e manutenzione alle infrastrutture ferroviarie.

Da domenica 14 giugno a martedì 21 luglio sono previsti lavori fra Berceto e Pontremoli, sulla Parma-La Spezia. Un investimento di circa tre milioni di euro.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) esegue le attività all’interno della galleria Martini, fra Berceto e Borgo Val di Taro, per rinnovare completamente la linea di alimentazione elettrica.

Un'occasione per mettere in atto anche opere di manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario in prossimità dell'hub borgotarese, oltre che a ponti, gallerie, binari e impianti di segnalamento.

Per questo motivo i treni regionali modificano gli orari e è attivato un servizio di autobus sostitutivi che interessano anche i collegamenti Pisa-Bergamo e Livorno-Milano.

Tutte le info sul sito di Trenitalia.