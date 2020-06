Ferrovie: ecco quando ripartiranno i notturni internazionali

Con una situazione ancora non chiarissima ai confini, c'è una data per la ripresa dei Nightjet che interessano l'Italia.

Secondo quanto comunicato dalle ferrovie austriache ÖBB, la ripresa dei treni notturni attualmente sospesi per la pandemia inizia il 26 giugno 2020 a meno che non sia proibito dalle autorità in Austria o all’estero.

Relativamente ai convogli che interessano il nostro Paese, ÖBB prevede i seguenti giorni esatti di riattivazione:

NJ 40233 Vienna - Roma 26. giugno

NJ 40294 Roma - Vienna 29. giugno

NJ 295 Monaco di Baviera - Roma 28. giugno

NJ 294 Roma - Monaco di Baviera 27. giugno

NJ 233 Vienna - Milano 26. giugno

NJ 235 Milano - Vienna 29. giugno

NJ 40295 Monaco di Baviera - Milano 28. giugno

NJ 40235 Milano - Monaco di Baviera 27. giugno

NJ 237 Vienna - Venezia 26. giugno

NJ 236 Venezia - Vienna 29. giugno

NJ 40463 Monaco di Baviera - Venezia 28. giugno

NJ 40236 Venezia - Monaco di Baviera 27. giugno

NJ 1237 Vienna - Livorno 26. giugno

NJ 1234 Livorno - Vienna 27. giugno

Sebbene queste date siano attendibili, al momento non risultano ancora disponibili i biglietti per la vendita.