Ferrovie: tremila firme contro Trenord; "No al divieto di bici sui treni"

Quasi tremila firme in un paio di giorni per ripristinare il trasporto di bici sui treni Trenord.

Questo il risultato della petizione online lanciata da Milano Bicycle Coalition, piattaforma di "contenuti e servizi dedicati alla mobilità sostenibile".

La petizione è stata lanciata per chiedere "il potenziamento del servizio sulla rete regionale e nazionale" e "far ritirare l’assurdo provvedimento di Trenord contro le biciclette, contro i lavoratori in bici e contro il cicloturismo".

All’iniziativa hanno aderito Fiab Ciclobby Onlus, Genitori Antismog, Massa marmocchi, Legambiente Lombardia, Deliverance Milano e Cittadini per l’Aria onlus.

I promotori spiegano che "la soluzione all’eccessivo numero di biciclette sul treno è il potenziamento dei servizi dedicati, non la sospensione del servizio. Questo è un momento in cui la bici può offrire soluzioni valide per l’ambiente ed i rischi sanitari; anche le istituzioni ne promuovono l’utilizzo. Da anni le persone che adottano questo mezzo chiedono di attuare politiche per favorire l’acquisto o la predisposizione di treni adeguati, voci che molto spesso restano inascoltate".