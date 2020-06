Ferrovie: la Lega chiede 39 mln per ferrovia Aosta-Chivasso

Con un emendamento a prima firma del deputato Rixi del Decreto Rilancio, la Lega ha chiesto di finanziare la realizzazione degli interventi di miglioramento della linea Aosta-Chivasso, per un importo pari a 10 milioni di euro nel 2020 e 29 milioni di euro per il 2021.

“Nell’aggiornamento del Contratto di programma 2018/2019 - si legge in una nota del partito - veniva riportato un fabbisogno finanziario pari a 38,72 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con l’emendamento presentato dai Parlamentari della Lega, viene anticipata la realizzazione degli interventi destinando le somme al biennio 2020/2021”.

Grande soddisfazione esprime la Lega Vallée d’Aoste per questa iniziativa che “permetterà di migliorare le infrastrutture esistenti e di ridurre i tempi di percorrenza della tratta Aosta-Torino, consentendo così a studenti e pendolari di raggiungere le loro destinazioni in tempi più consoni e alla Valle d'Aosta di divenire maggiormente raggiungibile per i turisti”.