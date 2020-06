Ferrovie: in Germania tre ICE in più verso le regioni turistiche

Deutsche Bahn (DB) sta espandendo ulteriormente la sua offerta turistica per questa estate.

Oltre alle riprese linee ICE e IC, le destinazioni turistiche popolari di Rügen, Isole Frisone Orientali e Tirolo possono nei prossimi giorni essere raggiunte più spesso, più comodamente e più rapidamente.

Dal 27 giugno partirà un ICE da Berlino a Innsbruck, che porterà i viaggiatori in montagna ogni sabato. L’ICE effettuerà fermate intermedie a Erfurt, Norimberga e Monaco. Dal 3 luglio ci sarà un nuovo collegamento da Monaco di Baviera a Emden e Norddeich Mole via Würzburg, Kassel e Münster. A Emden e Norddeich Mole ci sono collegamenti con i traghetti per Borkum, Juist e Norderney.

Dal 31 luglio, Rügen sarà anche servita con un nuovo collegamento diretto da Stoccarda via Würzburg, Kassel, Berlino e Stralsund a Binz. Le offerte sono prenotabili fin da ora, l’ICE Munich-Norddeich Mole sarà prenotabile dal 14 giugno.

Il capo del servizio a lunga distanza Michael Peterson ha detto: “Una vasta gamma di servizi di trasporto per il turismo in Germania è più importante che mai quest’anno”. Con i tre collegamenti diretti aggiuntivi, Deutsche Bahn sta quindi espandendo ulteriormente la sua offerta turistica. I collegamenti in dettaglio:

ICE da Berlino a Innsbruck

Dal 27 giugno, un ICE porterà i passeggeri in montagna ogni sabato mattina. Per il viaggio di ritorno, l’ICE a Innsbruck partirà sempre alle 15:27. L’ICE effettuerà fermate intermedie a Erfurt, Norimberga, Monaco e Rosenheim.

ICE da Monaco di Baviera a Emden e Norddeich Mole

Dal 3 luglio inizia un altro interessante collegamento verso il Mare del Nord. I treni viaggeranno da venerdì a domenica mattina da Monaco via Augsburg, Würzburg, Kassel, Paderborn e Münster. A Emden e Norddeich Mole ci sono collegamenti con i traghetti per Borkum, Juist e Norderney. I treni ICE per il viaggio di ritorno partiranno dalla Frisia orientale nella tarda mattinata da sabato a lunedì.

ICE da Stoccarda via Berlino a Binz

Dal 31 luglio verrà offerto anche un nuovo collegamento ICE verso il Mar Baltico. Ogni venerdì e sabato un ICE partirà ogni mattina da Stoccarda via Würzburg, Kassel e Berlino a Züssow (con collegamento a Usedom), Stralsund e Binz su Rügen. Il sabato e la domenica in tarda mattinata ci sarà un collegamento continuo per il viaggio di ritorno.