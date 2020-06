Ferrovie: in Serbia aperta parte del tunnel Chortanovci

Il Vice Primo Ministro e Ministro delle Costruzioni, dei Trasporti e delle Infrastrutture serbi, Zorana Mihajlovic, ha partecipato, all’apertura di parte del tunnel Chortanovci, nell’ambito del progetto di costruzione della ferrovia AV tra Belgrado e Budapest.

Presenti anche il presidente del governo provinciale Igor Mirovic e il direttore della compagnia russa "RZD International" per la Serbia, Mansurbek Sultanov. Nell’occasione, Mihajlović ha sottolineato che questa è la sezione più difficile dei cantieri ferroviari in questa parte d’Europa, rimasti aperti anche durante la pandemia e tuttora in funziona su tre turni.

“Un grande giorno per le ferrovie serbe. Questo è un esempio di un buon cantiere e dell’attività delle migliori aziende del mondo e sono orgoglioso che le nostre aziende vi collaborino e che i nostri lavoratori possano imparare e acquisire esperienza per nuovi progetti. Nell’autunno del prossimo anno viaggeremo da Belgrado a Novi Sad in 30 minuti”, ha detto il ministro.

Mihajlovic ha aggiunto che la costruzione della terza sezione della ferrovia AV da Novi Sad a Subotica inizierà in autunno.

“Il governo della Serbia ha fornito tutto il necessario per il proseguimento della costruzione - garanzie, denaro, progetti. Ogni giorno in Serbia vengono costruite centinaia di chilometri di autostrade, vengono costruite ferrovie AV e nuovi chilometri di strade. E se vogliamo che i nostri cittadini rimangano e vivano in Serbia, dobbiamo continuare a farlo”, ha aggiunto.

"Non abbiamo avuto investimenti così ingenti in Serbia da decenni. Questo progetto è importante per l’intero paese e in particolare per la Vojvodina. Lavoriamo ogni giorno e l’opera sarà completata entro il termine previsto”, ha dichiarato Mirović. Il ministro ha aggiunto che sono state investite enormi conoscenze, sforzi e lavoro per poter vedere la luce alla fine di questo tunnel.

Il direttore della compagnia russa "RZD International" per la Serbia, Mansurbek Sultanov, ha ringraziato il governo serbo e il vicepresidente Mihajlović per il grande supporto nella realizzazione del progetto. Ha sottolineato che questa ferrovia rimarrà per centinaia di anni alle generazioni future. “I lavori verranno eseguiti prima della scadenza e credo che avremo un treno veloce nel prossimo futuro”, ha detto Sultanov.