Ferrovie: da lunedì 8 crescono le Frecce di Trenitalia

Cresce la domanda di mobilità, aumentano le corse dei Frecciarossa.

Le Frecce Trenitalia da lunedì 8 giugno da 80 passano a 86 al giorno, con 6 nuovi collegamenti ad Alta Velocità tra Milano e Napoli.

Un’altra tappa verso l’appuntamento di domenica 14 giugno quando l’offerta si arricchirà di nuove corse estive, a vocazione soprattutto turistica, con l’avvio del nuovo orario ferroviario.

Intanto la settimana appena chiusa, quella che ha visto gli italiani di nuovo liberi di spostarsi senza autocertificazione da una regione all’altra, ha registrato una media di oltre 22mila prenotati al giorno su Frecce e Intercity con un netto incremento rispetto all'ultima settimana di maggio. Per alcune corse è stato registrato il sold out tenendo conto della disponibilità dei posti al 50% per rispettare il distanziamento con le altre persone.

Fonte FS News