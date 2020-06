Ferrovie: Lattuca lancia l’idea della ferrovia diretta Cesena-Ravenna

“La connessione con l’Alta Velocità ferroviaria segnerà lo sviluppo dei nostri territori e sarà strettamente legata alle località che saranno toccate”.

“È già così per le città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli e dovrà essere così anche sul versante adriatico”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, commentando su Teleromagna durante Talk24 l’ipotesi della costruzione di una nuova linea veloce tra Trieste e Taranto.

“La Romagna dovrà essere crocevia tra il centro e il nord-est del paese. Questo vale dal punto di vista delle infrastrutture stradali con l’incrocio di E45 e A14 a Cesena e questo può valere anche sullo stesso tracciato dal punto di vista ferroviario”. Il primo cittadino romagnolo lancia dunque l’idea di costruire una nuova linea ferroviaria che colleghi direttamente Ravenna con Cesena essendo convinto che “non sarà possibile investire sul tracciato attuale verso Rimini” a causa delle peculiarità delle zone che attraversa.

“Forse - dice Lattuca - bisognerà sfruttare la stessa strada che oggi c'è per le auto, quindi svoltare a Cesena se non a Bologna. Il ruolo di Cesena - conclude - come crocevia di queste due direttrici, stradali ma anche ferroviarie, può diventare per tutta la Romagna una possibilità strategica su cui noi crediamo e potremo puntare tutti insieme”.