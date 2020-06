Ferrovie, Cina-Europa: record di 1.033 treni merci a maggio

China State Railway Group ha comunicato che il numero di treni merci Cina-Europa ha raggiunto un nuovo massimo di 1.033 nel mese di maggio, con un incremento del 43% rispetto all'anno precedente.

Un record di 93.000 unità equivalenti a venti TEU di carico è stato trasportato dai treni, con un aumento del 48% rispetto all'anno precedente. Il numero di treni in partenza è aumentato del 47% anno su anno a 556 il mese scorso, mentre il numero di treni di ritorno è salito del 39% a 477.

I servizi di treni merci Cina-Europa sono diventati un importante canale logistico per garantire flussi commerciali regolari, dal momento che il trasporto aereo, marittimo e stradale è stato gravemente colpito dall'epidemia di nuovo Coronavirus.

I convogli merci hanno anche svolto un ruolo cruciale nella lotta contro la pandemia in Europa, inviando enormi quantità di materiale medico come mascherine e occhiali. A maggio, i treni merci hanno inviato forniture mediche per un totale di 1,2 milioni di articoli per un peso di 9.381 tonnellate in Paesi europei come Polonia, Italia, Spagna e Francia.

Foto Železnice Srbije