Ferrovie, Lazio: investimenti su ferro per oltre 600 milioni di euro

Su viabilità, mobilità su ferro e mobilità sostenibile la Regione Lazio investirà quasi 800 milioni di euro.

È uno dei punti contenuti nel piano da 2 miliardi 'Ripartire veloci' sulle opere pubbliche presentato dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Tra questi più di 600 milioni saranno utilizzati per il potenziamento, il completamento o il ripristino di ferrovie, stazioni o metropolitane.

Nel dettaglio per le ferrovie sono previsti oltre 638 milioni di investimenti, tra cui 41 milioni di euro per la nuova stazione di piazzale Flaminio a Roma, oltre 560 milioni di euro per le ferrovie ex concesse della Roma-Viterbo e della Roma-Lido, 24 milioni per la metropolitana di Roma linea C - nodo di interscambio Pigneto, 10 milioni di euro per il completamento della ferrovia Formia-Gaeta e 6 milioni per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina.