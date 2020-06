Ferrovie: ecco il disegno vincitore del concorso di TX Logistik

Il concorso indetto da TX Logistik ha un vincitore.

Il TX Logistics Prize of Railway Arts di quest'anno va al disegno numero 24, la locomotiva "Harry Potter". Joanne K. Rowling vorrebbe sicuramente vedere l'Hogwarts Express anche nell'Europa continentale.

Il secondo posto se lo è invece aggiudicato il disegno numero 1 con il motto "Rail is our universe". "La nostra passione per le rotaie è una parte essenziale della nostra vita quotidiana", scrive TX Logistik.

Questa passione è illustrata anche dal terzo in classifica, il disegno numero 7 con il messaggio, "Colleghiamo i mari".

TX Logistik si congratula con tutti i partecipanti e contatterà i vincitori nel prossimo futuro e li ricompenserà per la loro creatività.