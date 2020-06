Ferrovie: 24 paesi sottoscrivono l'impegno a rafforzare le linee ferroviarie internazionali

Ventiquattro paesi europei hanno concordato il 3 giugno, di lavorare insieme sul trasporto ferroviario internazionale e renderlo “un’alternativa interessante” sulle distanze dove attualmente non è competitivo.

I ministri dei trasporti e delle infrastrutture di tutta Europa hanno dichiarato di voler costruire un “programma per il trasporto ferroviario internazionale dei passeggeri”.

Tutti i membri dell’UE, a parte le nazioni insulari Cipro e Malta, l’Estonia, nonché il detentore della presidenza di turno del Consiglio, la Croazia, hanno firmato l’impegno in vista della riunione del consiglio dei trasporti che inizierà giovedì 4 giugno. Anche la Svizzera che non appartenente all’UE ha aderito all’invito.

Secondo la lettera congiunta inviata al capo dei trasporti dell’UE Adina Vălean, “il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri non sta attualmente sfruttando il suo potenziale all’interno dell’UE. I mercati ferroviari nazionali sono molto più sviluppati”.

I ministri citano l’obiettivo della neutralità carbonica del Green Deal, il continuo aumento delle emissioni di gas a effetto serra dei trasporti e l’intenzione della Commissione europea di dichiarare il 2021 “l’anno della ferrovia”, tra i motivi per raddoppiare i servizi internazionali.

Una nuova agenda dovrebbe “offrire il quadro giuridico [...] per alternative allettanti a rendere la ferrovia un’alternativa attraente nelle distanze in cui attualmente non è competitiva”, aggiunge la lettera. L’idea è quella di concordare un calendario dei punti importanti entro 12 mesi.

Problemi come i complessi sistemi di acquisto dei biglietti per viaggi a più tappe con diverse compagnie dovrebbero essere affrontati con soluzioni digitali. I viaggiatori abituali hanno da tempo richiesto l’istituzione di una piattaforma online simile a “Skyscanner”, dall’UE.

I ministri insistono inoltre sul fatto che i servizi internazionali possono aumentare la loro quota di passeggeri nella categoria 300-800 km, suggerendo che la ferrovia si impegnerà nel fare concorrenza ai voli a corto raggio, che generalmente rientrano nella soglia dei 1.000 km.

Una ricerca di UBS ha recentemente dimostrato che i viaggiatori d’affari sopporterebbero un tempo di viaggio di quattro ore, mentre i viaggiatori per svago, sei in media. È in quella finestra in cui le rotte internazionali, in particolare i servizi ad Alta Velocità, sperano di guadagnare mercato.

Si prevede che la domanda aumenterà nei prossimi anni, in parte a causa dell’impatto del Coronavirus, che potrebbe modificare le abitudini di viaggio. L’industria aeronautica stima che i viaggi aerei impiegheranno non meno di tre anni per tornare ai livelli pre-pandemia.

Anche gli interventi statali nelle compagnie aeree stanno cambiando la situazione. Il pacchetto di salvataggio da 7 miliardi di euro del governo francese per Air France obbligherà il vettore a ridurre le rotte domestiche, aprendo le porte alla società statale SNCF.

Le compagnie ferroviarie in tutta Europa non sono immuni dall’impatto economico del Coronavirus, poiché il loro numero di passeggeri ha sofferto quasi quanto le loro controparti nel settore aereo. Secondo quanto riferito, SNCF e Deutsche Bahn sono entrambe interessate agli aiuti di Stato.

I responsabili politici dell’UE hanno tentato di fare la propria parte per aiutare gli operatori a superare la crisi, concedendo agli Stati membri tempo supplementare per attuare le condizioni del Quarto pacchetto ferroviario. La scadenza di luglio è stata spostata a ottobre.

La dichiarazione afferma inoltre che gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi dovrebbero collaborare per migliorare i servizi internazionali, citando ad esempio il collegamento Eurostar Londra-Amsterdam. Ciò suggerisce che il Regno Unito, nonostante la Brexit, sarà coinvolto.

Esistono ancora ostacoli a una vera e propria rivoluzione ferroviaria, il principale dei quali è la questione del finanziamento di infrastrutture costose e l’acquisto di materiale rotabile per la realizzazione di rotte di recente formazione. Secondo l’ultima proposta di bilancio della Commissione, il progetto per collegare l'Europa (CEF) riceverà un extra di 1,5 miliardi di euro nei prossimi sette anni.

Il capo del gruppo ferroviario CER, Libor Lochman, ha affermato che il fondo “dovrebbe consentire la transizione verso la mobilità verde e garantire il mantenimento dei miglioramenti della qualità dell’aria nelle città”.

Ha aggiunto che il Consiglio europeo dovrebbe modificare le proposte in modo che il fondo e il bilancio possano aiutare a “rafforzare i trasporti pubblici come la ferrovia per soddisfare il desiderio dei cittadini di una società più sostenibile”.

I capi di Stato e di governo dell’UE dovrebbero incontrarsi virtualmente il 19 giugno per una “preparazione approfondita” in vista del prossimo incontro, che potrebbe essere tenuto fisicamente per la prima volta dopo la pandemia che ha colpito l’intera Europa.

Foto di Kabelleger / David Gubler - Own work, also available at https://bahnbilder.ch/picture/19639, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4404674