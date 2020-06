Ferrovie: furti su treni merci in sosta, tre arresti a Milano

Tre cittadini rumeni sono stati arrestati dalla Polfer di Milano presso lo scalo ferroviario di Vignate con l’accusa di furto.

L’indagine è scaturita da alcune denunce di RFI per furti avvenuti sui treni merci in sosta nella stazione. Gli agenti della Polfer hanno scoperto i tre in flagranza di reato. I malviventi infatti, approfittando della sosta dei convogli, 'spiombavano' i vagoni per sottrarre la merce. Appostati nello scalo, gli agenti ieri hanno visto due persone entrare furtivamente da un cancello e uscirne con alcuni pacchi poi caricati nel baule di un’auto guidata da un altro.

Quest’ultimo, però, è stato bloccato all'altezza di Novegro e arrestato per furto aggravato dopo che gli agenti, nel bagagliaio dell’auto hanno rinvenuto la merce rubata, elettrodomestici, giochi per bambini e bracciali. I due rimasti in stazione hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati dagli agenti, che hanno rinvenuto sul posto tronchesi, coltelli multiuso, torce e guanti da lavoro usati per commettere i furti. Una successiva perquisizione domiciliare, operata a carico di uno dei 3 arrestati, ha permesso di sequestrare ulteriore merce rubata.