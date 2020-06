Ferrovie: le dichiarazioni del Sindaco Falcomatà sulle variazioni dei treni Reggio Calabria-Roma

“Apprendiamo che il collegamento ferroviario da Reggio Calabria verso Roma con il Frecciargento di Trenitalia delle 6.43, adesso non ci sarebbe più, questa notizia dovremo approfondirla".

"Non permetteremo che l'arrivo di un treno sostituisca quei già pochi esistenti, l’offerta va migliorata, aumentata ed integrata con l’intermodalità”.

Queste le dichiarazioni rilasciate alla Dire dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “L’offerta dei treni deve aumentare e non diminuire, bene l’arrivo del Frecciarossa e di Italo a Reggio Calabria ma questo non è sufficiente, non possiamo perderne altri”.

“Il vero sviluppo del nostro territorio - ha precisato Falcomatà - si ha con l’intermodalità, non possiamo accontentarci di arrivi di nuovi treni se poi il nostro aeroporto stenta a decollare".

"Potremo esultare se al miglioramento del sistema dei trasporti ferroviari ci sarà anche quello dei collegamenti aeroportuali. Le due cose stanno insieme”. “Occorre offrire ai nostri concittadini e a chi vuole venire da noi - ha concluso il sindaco reggino - la possibilità di viaggiare con orari comodi e convenienti con più opzioni di scelta”.