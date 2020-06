Ferrovie, Paesi Bassi: gli Intercity New Generation iniziano i test

Il primo treno di prova Intercity New Generation delle ferrovie dei Paesi Bassi NS è entrato nel paese.

Alle 05:15 di ieri ha passato il confine tedesco-olandese a Oldenzaal e dopo un periodo di test all'estero, Alstom, ProRail e NS stanno iniziando i test, l'ammissione e la formazione negli stessi Paesi Bassi.

L'obiettivo è un'introduzione affidabile di questo nuovo treno con NS che prevede che i primi clienti saliranno a bordo nel corso del 2021. Le prime esperienze verranno acquisite nel nord dei Paesi Bassi nelle prossime settimane. Non appena questo percorso sarà completato con successo, i test si sposteranno sulla linea ad alta velocità e nel resto della nazione.

All'inizio del programma le prove saranno eseguite principalmente di notte e solo successivamente anche durante il giorno. Dapprima ci sarà un periodo senza viaggiatori e quindi con persone a bordo.

Il treno, come si vede dalle immagini, è esteriormente simile ai Pop di Trenitalia per quanto sia molto diverso all'interno per poter offrire un servizio a lunga percorrenza.

I nuovi ING sostituiranno, tra le altre cose, le composizioni ordinarie con locomotive e carrozze che stanno per andare in pensione. I primi treni viaggeranno sulla rotta Amsterdam - Rotterdam - Breda. Quindi sarà la volta del tragitto L'Aia - Eindhoven.

In futuro, NS intende anche implementare i nuovi treni Intercity su un nuovo collegamento ferroviario diretto da Breda e Rotterdam - via Amsterdam Sud - a Zwolle, Leeuwarden, Assen e Groningen.

Foto NS