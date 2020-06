Ferrovie: per il Frecciarossa su Reggio Calabria tutti soddisfatti [VIDEO]

Non è andato affatto male nemmeno il ritorno del nuovo Frecciarossa tra Reggio Calabria e Torino.

Tutto esaurito anche sul treno pari che ieri mattina è partito alle 10.10 dalla stazione di Reggio dove non c'era più disponibilità di posti prenotabili. La grande festa in stazione per il primo arrivo, mercoledì sera, si è riproposta ieri mattina lungo il primo binario della rinnovata stazione Centrale, fra video e selfie ricordo.

E il treno non si è comportato affatto male. Il convoglio è partito in orario dalla stazione reggina viaggiando sempre a ridosso della tabella di marcia.

Durante il tragitto c'è stato qualche scostamento in più rispetto all'andata ma sempre in termini assolutamente più che accettabili. Il massimo del ritardo si è registrato a Torino Porta Susa con +11 ma va detto che il treno ha spesso viaggiato in anticipo con un ottimo -6 a Bologna Centrale.

L'arrivo è stato con +7, non eccelso ma nulla di trascendentale per un treno che ha percorso centinaia di chilometri.

Al momento, dunque, facce soddisfatte sia dal lato dell'utenza che di quello della compagnia ferroviaria. Noi rinnoviamo l'invito a rivedere le soste nelle stazioni di testa, tolte le quali il convoglio potrebbe guadagnare almeno un'ora di percorrenza.

E non siamo i soli a pensarla così, visto che il medesimo ragionamento è stato fatto anche dalla società civile e associativa calabrese che ora, giustamente, punta a velocizzare il collegamento.

Video di Arturo Rosa