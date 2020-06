Ferrovie: potenziamento dei servizi TiLo dall'8 giugno

Visto l’evolversi della situazione e constatato il rispetto della distanza sociale sui treni, l’offerta di collegamenti TiLo viene ulteriormente rafforzata con 3 collegamenti supplementari nelle ore di punta sulla linea S10 tra Bellinzona e Chiasso.

Dall’11 maggio viene garantito per gran parte della giornata almeno un treno ogni 30 minuti. Sono sempre soppressi tutti i collegamenti transfrontalieri con l’Italia. La situazione viene costantemente monitorata. I servizi TiLo circolano nel seguente modo:

RE10 (Erstfeld–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano)

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como. In territorio italiano circola un servizio sostitutivo tra Como–Milano

S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como. Treni ogni 30 minuti tra Bellinzona e Chiasso sono garantiti sull’arco della giornata. Circolano tre collegamenti supplementari in partenza da Chiasso alle 6.35 / 6.53 e in partenza da Bellinzona alle 17.49. Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34 e in partenza da Chiasso alle 22.20 / 23.20 / 00.20.

S20 (Airolo–Biasca–Bellinzona–Locarno)

Treni ogni 30 minuti tra Biasca/Castione-Arbedo e Locarno sono garantiti sull’arco della giornata. Circolano due collegamenti nelle fasce orarie di punta mattutine e serali tra Airolo e Locarno. Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 22.32 / 23.32 / 00.32 e in partenza da Locarno alle 23.01 / 00.01 / 1.05.

S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate)

Il servizio è completamente soppresso

S40 (Varese–Mendrisio–Como)

Il servizio è completamente soppresso

S50 (Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa)

Il servizio è soppresso tra Stabio e Malpensa. Treni ogni 60 minuti tra Mendrisio e Stabio garantiti sull’arco della giornata (nella fascia oraria tra le 4.30 e le 00.30, orario di partenza/arrivo a Mendrisio).

È garantita la coincidenza con i collegamenti RE10 e S10 a Mendrisio.

TILO Pigiama

Il servizio notturno è completamente soppresso

Modifiche alle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente. Altre informazioni sul traffico ferroviario possono essere trovate anche sulle pagine web di FFS e Trenord.

Il piano di protezione per i trasporti pubblici introdotto l’11 maggio rimarrà in vigore fino a nuovo avviso e sarà progressivamente ampliato di pari passo con il ripristino delle varie offerte. In aggiunta, sarà necessario continuare a osservare le norme igieniche stabilite dall’UFSP.

TILO e FFS raccomandano l’uso della mascherina soprattutto sui treni più utilizzati e laddove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di due metri.

Qui trovate informazioni dettagliate sul piano di protezione: http://www.ffs.ch/covid-info.