Ferrovie: collaudi finali in linea in trazione multipla per le cinque 744 CZ Loko "italiane" [VIDEO]

Le nuove 744 di CZ Loko destinate a prestare servizio in Italia sono quasi sulla strada di "casa".

In questi giorni le macchine (due unità per Tper, una per Dinazzano Po e due per Sangritana) stanno effettuando i collaudi finali in linea in trazione multipla in Repubblica Ceca.

Secondo quanto comunicatoci da CZ Loko Italia, saranno tutte e cinque nel nostro paese entro giugno.

Le locomotive appartengono tutte alla famiglia delle EffiShunter 1000.

La foto di apertura di Dalibor Palko per conto di CZ Loko le mostra in linea mentre il video sempre di CZ Loko le vede in transito nella stazione di Moravany.