Ferrovie: l’AVE low cost di Renfe non partirà a breve termine

Momento difficile per l’operatore spagnolo Renfe, in seguito alla crisi sanitaria che ha duramente colpito il Paese.

Infatti, dopo l’annuncio della scorsa settimana, del mancato ritorno in servizio dei “Trenhotel”(Ferrovie: Renfe non riattiverà il servizio "Trenhotel" dopo la fine dell'emergenza Coronavirus), stavolta vittima del Covid-19 è il servizio low cost della società ferroviaria.

AVLO, l’AVE "low cost" che Renfe aveva pianificato di lanciare lo scorso aprile, ed è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà in grado di entrare in servizio, almeno a breve termine, a causa delle nuove condizioni di viaggio imposte dalla stessa crisi sanitaria, come indicato dal Ministro dei Trasporti e della Mobilità, José Luis Ábalos.

“Non penso che siamo in grado di offrire un servizio a basso costo a breve termine”, ha riconosciuto il ministro. “In questo momento, con l’aumento delle distanze di sicurezza, sarà complicato”, ha aggiunto.

“Per un po’, fintanto che la pandemia non passerà, l’uso dei trasporti sarà molto diverso da quello a cui eravamo abituati”, ha detto Ábalos durante la sua relazione in Senato.

Renfe ha sospeso il 15 marzo, un giorno dopo la dichiarazione di stato di crisi sanitaria, il lancio di AVLO, il suo nuovo treno AVE "low cost" tra Madrid e Barcellona, che era stato fissato per il 6 aprile.

Al momento della sospensione, l’operatore aveva già commercializzato circa un terzo della fornitura iniziale di posti per il nuovo servizio. In particolare, 146.389 posti erano stati lasciati liberi, il 28% dei 522.000 inizialmente messi in vendita. Questo numero include i 16.000 che sono stati venduti a 5 euro attraverso la promozione che l’operatore ha lanciato a fine gennaio in occasione dell’apertura alla vendita del servizio. Pertanto, Renfe ha dovuto rimborsare i biglietti già venduti.

L’offerta che l’operatore pubblico aveva progettato per AVLO prevedeva che il biglietto sarebbe costato tra 10 e 60 euro a seconda del tragitto e della domanda. Tale importo avrebbe dovuto essere integrato nel caso in cui il viaggiatore avesse richiesto determinati benefici, come la scelta di un posto specifico o il trasporto di una seconda valigia.

Renfe aveva pianificato di lanciare il nuovo servizio low cost in aprile per anticipare la concorrenza di nuovi operatori che dovrebbero entrare nella rete AVE nel dicembre di quest’anno, quando è prevista la liberalizzazione del trasporto ferroviario. Tuttavia, anche l’ingresso effettivo dei concorrenti di Renfe è al momento condizionato dall’evoluzione della pandemia.

SNCF sta studiando se ritardare il lancio in Spagna del suo servizio low cost, inizialmente previsto per dicembre, mentre l’altro operatore privato Ilsa (società di Trenitalia e Air Nostrum) ha già detto che non farà partire i suoi servizi fino a gennaio 2022.

Renfe avrebbe iniziato a far viaggiare AVLO con un’offerta di tre corse giornaliere tra Madrid e Barcellona, ​​alle quali a maggio ne sarebbe stata aggiunta una quarta.