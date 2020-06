Ferrovie, reportage: il trasferimento del "Settebello" da Voghera a Grosseto [VIDEO]

Ha inevitabilmente suscitato molto entusiasmo tra gli appassionati l'invio a Porrena dell'ETR 302 "Settebello".

Il convoglio di Fondazione FS Italiane ha mosso oggi da Voghera, come abbiamo detto, trainato dalla E.656.023 con l'aiuto della D.445.1011 e di un carro soccorso.

Per omaggiare il treno probabilmente più famoso d'Italia ma anche tutti coloro che si sono mossi per fotografarlo, ne ripercorriamo il viaggio in questa prima giornata di spostamento senza un ordine preciso.

Iniziamo con la foto di apertura e il video di seguito di Iacopo Grappiolo che ha deciso di immortalare il trasferimento a Pontecurone dove lo ha aiutato un bello sprazzo di sole e dove ne ha approfittato per riprendere anche il demolendi di E.444R di cui abbiamo parlato in altra news.

Proseguiamo con Andrea Catzeddu che lo ha invece ripreso da più angolazioni a Genova Nervi.

Vediamo poi il video di Carmelo Mulè che invece ha scelto come location Ronco Scrivia dove il treno è passato molto lentamente.

Il contributo fotografico successivo è opera invece di Giovanni Gardenghi che ha scelto di recarsi nella stazione di Camaiore Lido-Capezzano.

Anche per lui una bella lama di luce in una giornata non delle più splendide che gli ha permesso di fare una buona fotografia con colori molto caldi.

Proseguiamo con Marco Claudio Sturla che invece ha fermato il treno nella scenica cornice di Riva Trigoso, con una ambientazione ancora una volta ligure.

Per chiudere, infine, arriva la foto di Simone Pardini che ha ripreso il treno a Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta, quindi "quasi" a destino.

Una bella "gallery" per un treno che speriamo torni presto a sfrecciare sui nostri binari con il decoro che merita.

In bocca al lupo, Settebello, ci si rivede tra qualche anno!!