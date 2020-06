Ferrovie: al via il primo viaggio del Frecciarossa Torino-Reggio Calabria

Ore 8 del 3 giugno 2020. Dalla stazione Torino Porta Nuova è partito il primo Frecciarossa per Reggio Calabria, nella giornata di riapertura agli spostamenti liberi tra le regioni dopo il lockdown.

Sono 80 Frecce e 48 treni Intercity garantiti dall’implementazione dell’offerta a lunga percorrenza di Trenitalia che progressivamente aumenterà nei prossimi giorni insieme a quella regionale, quest’ultima a servizio con 4653 corse. Ed è proprio sui treni regionali che nella giornata odierna si registra un +22% di passeggeri rispetto alla scorsa settimana, con quasi 96mila persone in viaggio alle ore 9 del mattino.

Il nuovo collegamento Frecciarossa Torino-Reggio Calabria - il più lungo ad Alta Velocità in Europa - attraversa la Penisola e tocca le principali città servite dalla linea AV collegando il Nord e il Sud d’Italia, senza cambi intermedi. Per la prima volta, il treno simbolo dell’eccellenza italiana, collegherà Reggio Calabria con il Sistema AV, avvicinando le persone in un momento in cui il Paese è chiamato a ripartire.

Nelle stazioni e a bordo dei treni permangono nel frattempo le misure di sicurezza per garantire il distanziamento interpersonale come richiesto dalle normative vigenti. In particolare nelle stazioni toccate dall’Alta Velocità è da oggi obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per chi si mette in viaggio sui treni della lunga percorrenza. Ai passeggeri la raccomandazione di presentarsi in anticipo per facilitare e rendere più agevoli le operazioni di controllo.

Fonte FS News