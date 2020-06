Ferrovie: traffico stabile nel fine settimana di Pentecoste per DB

Bilancio positivo per Deutsche Bahn del traffico di Pentecoste.

Lo scorso fine settimana circa 750.000 viaggiatori hanno infatti utilizzato i treni a lunga percorrenza in Germania. Il numero di viaggiatori ha raggiunto quindi circa la metà del volume di viaggiatori del fine settimana di Pentecoste del 2019.

Un totale di circa 1,5 milioni di viaggiatori era presente durante i fine settimana di maggio durante l’Ascensione e la Pentecoste sull’ICE o sugli IC di DB. Il traffico a lunga distanza di DB ha raggiunto una puntualità media dell’86,3 per cento a maggio (+6,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente).

“Stiamo assistendo a una graduale ripresa del numero di passeggeri. Il nuovo indice di utilizzo nei nostri sistemi di prenotazione ha anche reso prevedibile il viaggio. Puntualmente prima del fine settimana, i sistemi di informazione bahn.de e DB Navigator hanno indicato che il rispettivo treno era già molto richiesto con prenotazioni anticipate di oltre il 50%”, afferma Michael Peterson, direttore di DB per le lunghe distanze. “Chiunque in grado di rendere flessibile il proprio viaggio ha avuto l’opportunità di scegliere in tempo utile collegamenti meno richiesti”.

Foto Alex Weber