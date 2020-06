Ferrovie: insoliti trasferimenti con insolite porte colorate [VIDEO]

Torniamo a vedere curiosità sui binari italiani.

Nella serata di domenica 31 maggio è stato effettuato un trasferimento di 15 vetture in livrea XMPR e Intercity Giorno da Surbo (Lecce) a Bari Centrale con in testa la E.402B.167 anch'essa in livrea XMPR.

Questo invio ha proseguito il suo viaggio il giorno successivo, lasciando la stazione pugliese alla volta di Alessandria, sempre con in testa la medesima E.402B.

Non è molto chiaro il destino delle carrozze. Secondo alcune voci erano accantonate da anni e sarebbero state inviate in demolizione, anche se per materiale così relativamente recente attenderemmo qualche informazione più certa prima di darle per spacciate.

Quello su cui focalizziamo l'attenzione, invece, è la prima carrozza Tipo UIC-Z 1985 in composizione avente marcatura 61 83 21-90 523-3. Probabilmente per mancanza di ricambi, la vettura in XMPR ha infatti ricevuto una porta colorata di rosso, appartenente a qualche altra carrozza con livrea più recente, con un effetto cromatico davvero insolito.

In realtà accadimenti come questi sono rari ma non impossibili da vedere. Nell'ormai lontano agosto 2006 la vettura tipo UIC-Z 1985 classificata 61 83 19-90 166-5 A andava in giro con almeno una porta di colore blu. L'effetto cromatico, peraltro, in quel caso, non era affatto da buttare via.

I media a corredo del presente articolo vedono l'apertura di Akiem483 con il trasferimento in transito a Rimini, concetto ribadito anche nel video a metà testo sempre di Akiem483 ma anche in quello di Simone Bertarini a Castelfranco Emilia.

La chiusura, invece, mostra la curiosità più datata in una foto di Lorenzo Pallotta a Roma Smistamento.

Per la cronaca nell’ordine le vetture del trasferimento erano le seguenti:

1° 61 83 21-90 523-3

2° 61 83 21-90 630-6

3° 61 83 21-90 079-6

4° 61 83 21-90 665-2

5° 61 83 21-90 763-5

6° 61 83 21-90 735-3

7° 61 83 21-90 096-0

8° 61 83 21-90 356-8

9° 61 83 21-90 764-3

10° 61 83 21-90 604-1

11° 61 83 28-90 048-4

12° 61 83 21-90 545-6

13° 61 83 21-90 670-2

14° 61 83 21-90 629-8

15° 61 83 21-90 557-1