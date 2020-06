Ferrovie: treni AV, richieste le fermate di Capaccio, Pisciotta e Palinuro/Camerota

Non si ferma la richiesta di nuove fermate ai treni AV a sud di Salerno.

Dal 14 giugno l’alta velocità torna nel Cilento e come sappiamo raddoppia visto che a Trenitalia si affiancherà anche Italo.

La compagnia ha annunciato già da tempo l’attivazione del servizio e i treni sono già prenotabili mentre ancora nessuna indicazione c'è per il Frecciarossa per il quale però è ormai certa la ripartenza dal 14 giugno come ha confermato il consigliere regionale Luca Cascone.

“Entrambe le aziende, NTV e Trenitalia – ha detto Cascone secondo quanto riportato da InfoCilento – hanno confermato le linee con destinazione Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. Un traguardo importante per il turismo della provincia di Salerno e della Regione Campania a testimonianza che l’investimento di marketing territoriale realizzato dalla Regione è stato corretto e ha smosso gli interessi delle compagnie di trasporto nazionali”.

Al momento le fermate a sud di Salerno sono unicamente quelle di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri ma, “come previsto all’interno del progetto turistico, la Regione ha richiesto che vengano effettuate anche le fermate di Capaccio, Pisciotta e Palinuro/Camerota”, ha concluso Cascone.