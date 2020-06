Ferrovie, Slovacchia: nuove vetture in arrivo per ŽSSK

Le ferrovie slovacche Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) stanno modernizzando il loro materiale rotabile.

Gli interni completamente nuovi renderanno più piacevole il viaggio nel trasporto a lunga distanza per i clienti già dal luglio di quest'anno.

Il vettore nazionale ha deciso di investire nella modernizzazione e nella produzione di carrozze, che aumenteranno il comfort dei passeggeri sui treni a lunga percorrenza. Dietro l'aspetto moderno dei treni ZSSK c'è la società di design Aufeer Design, che ha molti anni di esperienza nel settore ferroviario avendo lavorato con aziende come le ferrovie ceche, Stadler e Bombardier.

Il nuovo interno dei treni combina elementi moderni e tradizionali in un ambiente funzionale e un'atmosfera piacevole e i passeggeri hanno un motivo in più per privilegiare il trasporto ecologico.

Il fornitore di 50 carrozze modernizzate della serie Bmz, che sono state ricostruite da altrettante vetture della serie Bmeer, è ŽOS Trnava. Gli interni hanno subito un profondo rinnovamento: sono stati installati pavimenti antiscivolo, i pannelli delle porte sono in vetro, sono stati aggiunti portabagagli e tavoli, prese al posto (230 V) con una porta USB sotto i sedili e illuminazione a LED e oltre a questo anche i servizi igienici sono stati sostituiti.

Le nuove attrezzature prevedono anche l'aria condizionata con regolazione a seconda dell'occupazione del vagone, connessione internet wi-fi, sistema di rilevazione incendi e sistema di prenotazione elettronico.

I nuovi vagoni viaggeranno sulla rotta internazionale Žilina - Praga, nonché sulla linea Bratislava - Košice.

Il materiale rotabile di ZSSK sarà inoltre integrato da 35 vetture di nuova produzione delle serie Bmpz e Ampz, che faranno parte del trasporto a lunga distanza e sono fornite da ŽOS Vrútky.

Le carrozze di 2a classe (Bmpz) saranno progettate per una velocità di 160 km/h e avranno 84 posti a sedere. Il nuovo telaio, i freni, le porte e l'alimentatore centrale aumenteranno la sicurezza e le prestazioni. Inoltre, le vetture saranno dotate di un pavimento antiscivolo, di una toilette a circuito chiuso, di un sistema di informazione, prenotazione e telecamere e di un sistema di rilevamento incendi. Naturalmente ci sarà aria condizionata, illuminazione a LED, prese da 230 V e connessione wi-fi.