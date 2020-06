Ferrovie, Zaia: "Trenitalia è in difficoltà, rivedere regole tpl o con scuole caos totale"

Parole importanti quelle pronunciate oggi dal Governatore del Veneto, Luca Zaia.

"L'affollamento è effetto della riduzione della capacità dei treni del 50%, se si riduce si devono raddoppiare i treni, dall'altra parte c'è la voglia da parte delle persone di muoversi.

Noi dobbiamo evitare gli assembramenti e i disservizi, stiamo sollecitando Trenitalia che è in grossissima difficoltà, treni per tutti non ce ne sono se si continua con il 50%, è ragionevole pensare che se non c'è distanziamento sociale si debba usare la mascherina.

Penso che bisogna rivedere le regole del trasporto pubblico locale perché altrimenti quando riapriranno le scuole sarà caos totale".

Questa la dichiarazione nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.