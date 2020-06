Ferrovie: Dinazzano Po mette in primo piano la prevenzione in uno speciale progetto sulla sicurezza ferroviaria

Dinazzano Po tra i propri obiettivi aziendali ha definito l’impegno nell’accrescimento della consapevolezza e promozione di una positiva cultura della sicurezza all’interno della propria organizzazione.

Tale obiettivo, dichiarato con la sottoscrizione della Dichiarazione per una Cultura della Sicurezza Ferroviaria in Europa, costituisce anche un preciso adempimento legislativo richiesto dalla nuova normativa ferroviaria.

Dinazzano Po ha studiato diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione aziendale sui temi della Cultura della sicurezza Ferroviaria, che sono state raccolte nella campagna di sensibilizzazione “Dobbiamo Prevenire”.

La campagna 2020 prevede iniziative divulgative di promozione della cultura della sicurezza (realizzazione di un Vademecum contro i tipici errori da fattore umano, un Gazzettino sul tema della sicurezza, Parole Crociate a tema, canali di segnalazione anonima e punti di ascolto dedicati) e questionari di valutazione del livello di Cultura della sicurezza ferroviaria.

Lo scopo di tali iniziative è molteplice: incrementare la diffusione della cultura della sicurezza, incoraggiare l’attuazione di comportamenti corretti ed aumentare la comunicazione e cooperazione tra i diversi livelli aziendali, nella condivisione della visione della sicurezza nel contesto lavorativo. Dal monitoraggio di queste prime iniziative, verranno definite le successive azioni da intraprendere per innalzare il livello di cultura della sicurezza, essenziale per il mantenimento di elevati standard di sicurezza per l’esercizio ferroviario dell’impresa.

“In un momento dove il tema sicurezza si declina ovunque come la sicurezza e la prevenzione da danni derivanti dalla pandemia Covid-19, con l’inizio di questa campagna interna, coincidente con la piena ripresa operativa della società, si vuole rimarcare che oltre alle iniziative e ai protocolli sanitari, concordati in questo difficile momento con tutte le OO.SS è fondamentale e strategica nelle politiche aziendali la massima attenzione anche agli aspetti legati alla cultura della sicurezza sul lavoro” ha dichiarato il Presidente di Dinazzano Po, Gino Maioli, che ha aggiunto: “In particolare in un settore operativo come quello della logistica, del trasporto e manovra ferroviaria è necessario non abbassare mai l’attenzione. Per fare questo occorre comprendere, e questo è il primo obbiettivo di “Dobbiamo Prevenire”, qual è la valutazione della cultura della sicurezza che l’insieme dei dipendenti hanno e su questo costruire le iniziative e l’agire per consolidare un processo di miglioramento e attenzione continua”.