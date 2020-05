Ferrovie: in arrivo 250 regionali in più di Trenitalia

Crescono i regionali di Trenitalia.

Per continuare ad assicurare la mobilità del Paese, a partire dal 3 giugno sono disponibili 250 treni in più rispetto all’offerta attuale per un totale di 4650 treni regionali al giorno.

Tutti i treni regionali sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia fino al 13 giugno. In arrivo, dal 14 giugno, il nuovo orario per l’estate 2020 con tante novità, anche per le tue vacanze.