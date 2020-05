Ferrovie: uomo sui binari della Grande Galleria dell’Appennino

Gli agenti della Polfer hanno trovato un uomo accovacciato sul marciapiede di servizio, di fianco ai binari della Grande Galleria dell’Appennino, sulla storica linea ferroviaria Bologna-Prato.

L’operazione è scattata nella notte tra il 26 e il 27 maggio, dopo la segnalazione giunta al Centro Operativo Compartimentale, di un uomo che stava camminando lungo il percorso del treno. Una pattuglia ha subito raggiunto la stazione appenninica di San Benedetto Val di Sambro, da dove, in collaborazione con personale FS, ha iniziato un accurato sopralluogo del tunnel.

Dopo alcuni chilometri, l’uomo, un marocchino quarantatreenne, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato rintracciato. Lo straniero, che accusava forti dolori al torace e alle vie respiratorie, è stato messo in sicurezza all’esterno della galleria e poi affidato al 118.

Da successivi accertamenti l’uomo che è risultato gravato da numerosi precedenti per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per inottemperanza a un obbligo di dimora nel comune di Prato. Per il suo comportamento, che ha causato il ritardo di alcuni convogli merci, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.