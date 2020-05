Ferrovie: dalla Cina alla Serbia un treno con 300 tonnellate di attrezzature mediche

Un treno merci con attrezzature mediche, acquistate dalla Serbia dalla Cina, è arrivato a Belgrado lo scorso martedì 26 maggio.

Sul treno lungo 547 metri sono state caricate 300 tonnellate di attrezzature mediche collocate in 42 container. Nel dettaglio ha permesso la consegna di 16 milioni di maschere non mediche, 7,8 milioni di maschere mediche, 230.000 tute protettive e 5.000 termometri senza contatto, il che ha assicurato che il paese sia pronto in caso di seconda ondata del virus COVID-19.

Oltre ai rappresentanti della compagnia ferroviaria serba, il treno è stato salutato alla stazione ferroviaria di Belgrado da lavoratori cinesi impegnati nella modernizzazione della ferrovia Belgrado-Stara Pazova, con bandiere cinesi e serbe.

Un messaggio scritto in serbo e cinese si è visto sui carri: "Le ferrovie cinesi si congratulano con la Serbia fraterna per il suo successo nella lotta contro l'epidemia".

"In questo momento, non sappiamo se ci sarà una nuova ondata del virus COVID-19, ma siamo certi che la Serbia sarà dotata di attrezzature mediche, se si verificherà. Abbiamo lavorato con dedizione e dal primo giorno non abbiamo lasciato nulla al caso. Il treno con equipaggiamento protettivo, che è arrivato dalla Cina su una nuova via della seta, simboleggia l'amicizia d'acciaio tra le due nazioni e mostra l'importanza dell'iniziativa Belt and Road, in cui la Serbia è un partecipante attivo" ha affermato Ana Brnabic, Primo Ministro serbo.

L'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Serbia, Chen Bo, ha affermato che China Railway, insieme ai suoi partner dalla Serbia, ha lavorato a stretto contatto e coordinato intensamente l'apertura del "corridoio verde" per i trasporti. Ha sottolineato che quest'anno, su invito della Cina, la Serbia parteciperà al terzo Import Expo internazionale a Shanghai, che consentirà di trovare sul mercato cinese prodotti serbi di alta qualità. "Spero che in futuro, quel treno andrà in Cina pieno di prodotti serbi", ha detto l'ambasciatore cinese.

Il treno per Belgrado ha lasciato Wuhan il 9 maggio impiegando 15 giorni per raggiungere la Serbia. Ha percorso quasi 11.000 chilometri dalla Cina alla Serbia e ha attraversato il Kazakistan, la Russia, la Bielorussia, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. Il carico con attrezzatura medica è stata portato a destinazione dalla nuova locomotiva Vectron multisistema della compagnia ferroviaria "Serbia Cargo".