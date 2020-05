Ferrovie: approvata mozione di sostegno alla candidatura della Cuneo-Ventimiglia-Nizza a luogo del cuore FAI 2020

Durante la seduta di Consiglio Comunale del 26 maggio è stata presentata una mozione di sostegno alla candidatura della Cuneo-Ventimiglia-Nizza a luogo del cuore FAI 2020.

La mozione intende impegnare l’Amministrazione a “sostenere attivamente, in collaborazione anche con i comuni facenti parte del Patto dei Sindaci e le associazioni inerenti il turismo e la cultura più rappresentative del territorio locale, la candidatura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza a luogo del cuore 2020, curandone l’immagine e promuovendo la ferrovia come valore inestimabile in termini paesaggistici, ambientali e storici del territorio cuneese”.

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza è stata infatti inserita nella campagna 2020 promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano dei luoghi del cuore, campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare.

I luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto, con somme pari a 50.000 euro per il primo posto, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente 20.000 euro.

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza rappresenta infatti, secondo il testo della mozione, “non solo una infrastruttura ma un ideale collegamento di amicizia tra due mondi, quello alpino e quello mediterraneo, e tre culture come quella italiana, francese e occitana-provenzale, per le quali ogni iniziativa volta a valorizzare tale collegamento ferroviario comporta anche una ricaduta positiva per entrambi i territori”. Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’iniziativa, volta a continuare l’opera di sensibilizzazione verso i cittadini e le altre istituzioni della tutela e salvaguardia della storica linea ferroviaria, da molto tempo oggetto di discussione per un suo rilancio infrastrutturale e commerciale.

Il testo è stato votato all’unanimità da tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

“La Cuneo-Ventimiglia-Nizza, linea ferroviaria dall’inestimabile valore dal punto di vista paesaggistico e culturale, unisce un territorio nel cuore dell’Europa che, al di qua e al di là delle Alpi, ha profonde radici comuni e che per il futuro avrà davanti a sé grandi opportunità se riuscirà a rafforzare il progressivo percorso di integrazione intrapreso” ha detto il Sindaco Federico Borgna.

Il link per sostenere la ferrovia.