Ferrovie, Austria: ÖBB riapre alcuni collegamenti internazionali a giugno

All'inizio di giugno, le ferrovie austriache ÖBB riprenderanno alcuni collegamenti internazionali.

A partire dal 2 giugno, il collegamento Vienna - Feldkirch - Zurigo e il collegamento Graz - Vienna - Brno - Praga verranno nuovamente offerti a livello transnazionale secondo il ritmo precedente alla pandemia.

Il collegamento Zurigo - Bregenz - Monaco seguirà l'8 giugno 2020 mentre il servizio ferroviario tra Linz e Praga riprenderà il 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020 Monaco sarà infine raggiungibile direttamente da Innsbruck. I collegamenti via Salisburgo e Passavia con la Germania e da Vienna con l'Ungheria sono sempre rimasti attivi.

Da fine giugno, i NightJet saranno di nuovo in viaggio. Le prime relazioni Vienna - Zurigo, Vienna - Amburgo e Zurigo - Berlino si aggiungeranno alle relazioni NightJet circolanti in Austria.

"Il riavvio del traffico internazionale a lunga distanza è un passo importante per riconquistare la mobilità dei nostri vicini, il che è importante anche per noi", ha dichiarato il CEO di ÖBB Andreas Matthä che consiglia, tuttavia, di informarsi sempre in anticipo sugli attuali requisiti di ingresso dei singoli paesi.

L'utilizzo del trasporto a lunga distanza è attualmente del 30%, ben al di sotto del livello precedente la crisi da Coronavirus. La situazione della vendita dei biglietti è particolarmente drammatica, ha affermato Matthä. "Sebbene forniamo quasi il 100% dei servizi, attualmente abbiamo solo il 25% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

In estate, Deutsche Bahn prevede un aumento della domanda nel trasporto a lunga distanza. "Soprattutto questa estate, è tempo di riscoprire l'Austria e il modo migliore per farlo in modo ecologico è il treno", ha dichiarato Matthä.

Se poi iniziassero a dare all'Italia il rispetto che merita lo faremmo anche noi più che volentieri, ci permettiamo di aggiungere.